Происшествие в Подмосковье: между собой столкнулись автобус и маршрутное такси

На Ярославском шоссе в Подмосковье произошло следующее ДТП: между собой столкнулись автобус и маршрутное такси. Это сообщение пресс-службы областного ГУ МЧС РФ.







"На 22-м километре Ярославского шоссе произошло попутное столкновение автобуса и маршрутного такси. В аварии есть пострадавшие, их количество уточняется".





На место ЧП выехали спасатели и сотрудники ДПС. Также отправились врачи скорой помощи. В результате случившегося ДТП движение по дороге было затруднено.

Напомним, что ранее в региональном МЧС призывали водителей, чтобы они были более внимательными, так как плохие погодные условия. Также необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами.





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Т. Сокот



