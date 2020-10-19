Эксперт о том, как накопить на пенсию в 50 тысяч рублей





Чтобы получить совокупную пенсию в 50 тысяч ему нужно накопить около пяти миллионов рублей. Это мнение представителя НПФ "Сафмар" Евгения Биезбардиса.

Актуален и альтернативный вариант. Вполне реально увеличить стаж до 40 лет. Тогда страховая пенсия составит порядка 23 тысяч рублей.

Текст: Т. Сокот



