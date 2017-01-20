За тонировку стекол сотрудники ДПС сломали водителю-инвалиду протез руки

По данному факту начата доследственная проверка, - сообщает СУ СКР по Новгородской области. По информации ведомства, в интернете опубликовано новость, что сотрудники ДПС на улице Великого Новгорода остановили машину. За рулем находился молодой человек, которому правоохранители предложили пересесть в патрульный автомобиль. За отказ сделать это они применили физическую силу и сломали дорогостоящий протез руки, используемый инвалидом.



Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, в том числе устанавливаются личности сотрудников полиции и пострадавшего мужчины, собираются показания очевидцев. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.