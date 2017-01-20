За тонировку стекол сотрудники ДПС сломали водителю-инвалиду протез руки
В Великом Новгороде работники ДПС применили насилие к инвалиду первой группы. Видеозапись неприятного инцидента опубликовал в соцсети сам пострадавший Кирилл Максименко. Полицейские остановили его машину и хотели выписать штраф за тонировку стекол. При этом, по рассказам свидетелей, стражи порядка сломали протез руки водителя.
По данному факту начата доследственная
проверка, - сообщает СУ СКР по Новгородской области. По информации ведомства, в
интернете опубликовано новость, что сотрудники ДПС на улице Великого Новгорода остановили
машину. За рулем находился молодой человек, которому правоохранители предложили
пересесть в патрульный автомобиль. За отказ сделать это они применили
физическую силу и сломали дорогостоящий протез руки, используемый инвалидом.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, в том
числе устанавливаются личности сотрудников полиции и пострадавшего мужчины,
собираются показания очевидцев. По результатам проверки следователи примут процессуальное
решение.
Текст: Е. Скобелева