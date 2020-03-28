МВД о том, что пенсионер нашел сумку, в которой находился миллион рублей

Речь идет о пенсионере, который обнаружил на дороге инкассаторскую сумку.







В этой сумке оказался миллион рублей. Инцидент случился в Новосергиевском районе, Оренбургская область.

Ситуацию прокомментировали представители местного МВД. Они сообщили, что 72-летний мужчина принёс всю сумму. Это как арз те деньги, которые потерял сотрудник финансовой организации.

Несколько слов об инкассаторе. Он позже обратился в полицию с заявлением, в котором написал о пропаже сумки с деньгами. Эти деньги он сложил в специальную сумку в одной из организаций. Дальше он их положил на крышу служебной машины. Однако, он об этом забыл. В результате, дальше просто уехал. В результате, эта сумка с деньгами упала на дорогу.

Что касается финансовой организации, то ее руководство намеренно вознаградить столь честного пенсионера.





Текст: Т. Сокот



