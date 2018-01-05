Трагедия возле Шанхая: затонуло грузовое судно

Предварительные данные таковы, что пропали без вести десять человек.



Это было грузовое судно "Чанпин". Оно затонуло на днях в устье реки Янцзы у побережья Шанхая. Без вести пропали десять членов экипажа.





Известно, что на этом судне перевозили 5 тыс. т стали.





Что касается количества людей, всего на нем находились 13 человек. Спасти удалось трое членов экипажа.





По факту случившегося проводилась поисково-спасательная операция. В ней участвовали более десяти катеров.





Текст: Т. Сокот



