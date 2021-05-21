Кибератака ВШЭ: хакеры бесплатно спасли ирландское здравоохранение
21.05.2021 21:08 / Криминал / Прочли: 230 человек
Министерство здравоохранения Ирландии подверглось атаке в прошлый четверг. Группа вымогателей Conti угрожает опубликовать данные.
Хакеры, ответственные за повсеместное нарушение системы здравоохранения Ирландии, неожиданно подарили ей инструмент, который поможет ей восстановиться.
Известно, что группа вымогателей Conti просила у службы здравоохранения 20 миллионов долларов (14 миллионов фунтов стерлингов) на восстановление услуг после «катастрофического взлома».
Злоумышленники бесплатно передали программное обеспечение.
Правительство Ирландии заявило, что тестирует инструмент. Его представители настаивают на том, что не платили и не будут платить хакерам.
Conti по-прежнему угрожает опубликовать или продать украденные данные, если не будет уплачен выкуп.
На своем сайте в даркнете он сообщил НИУ ВШЭ: «Мы бесплатно предоставляем инструмент дешифрования для вашей сети.
«Вы должны понимать, что мы будем продавать или публиковать много личных данных, если вы не свяжетесь с нами и не попытаетесь разрешить ситуацию».
Министр здравоохранения Стивен Доннелли говорит, что пока непонятно, почему хакеры бесплатно предоставили инструмент, известный как ключ дешифрования.
«Правительство не выплачивало выкуп прямо, косвенно, через какую-либо третью сторону или каким-либо иным образом. При этом никакой выкуп не выплачивается». «Это оказалось для нас неожиданностью. Наша техническая команда в настоящее время тестирует инструмент. Первые отзывы положительные».
В США ФБР вынесло предупреждение о том, что Конти нацелен на сети, принадлежащие местным властям.
Ранее было выявлено по меньшей мере 16 атак программ-вымогателей Conti, нацеленных на «американское здравоохранение и сети служб быстрого реагирования».
По данным ФБР, более 400 организаций оказались жертвами Conti по всему миру, из которых более 290 находятся в США.
"Conti обычно ворует файлы жертв и шифрует серверы и рабочие станции, чтобы заставить жертву заплатить выкуп.
«Если выкуп не выплачен, украденные данные продаются или публикуются на публичном сайте, контролируемом участниками Conti».
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