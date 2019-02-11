112 человек в числе пострадавших в ходе пожара в отеле Буэнос-Айреса

В результате инцидента пострадали люди - 112 человек. 52 человека госпитализировали. Из них четверо находились в критическом состоянии. Остальным пострадавшим оказали медпомощь на месте.



К огромному сожалению, от отравления дымом скончался человек. Это была 55-летняя женщина.

Несколько слов о происшествии: возгорание произошло на пятом этаже тридцатиэтажного здания, что расположено на популярном у туристов проспекте Корриентес, центр Буэнос-Айреса.

Текст: Т. Сокот



