Землетрясение, магнитуда которого составила 5,1, случилось сегодня в Никарагуа

Землетрясение, магнитуда которого составила 5,1, сегодня произошло в Никарагуа. Таково сообщение Геологической службы США.







Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился в 16 км на северо-востоку от никарагуанского города Ла-Пас-Сентро. Очаг залег на глубине 6,7 км.





Какие-либо данные о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствуют.





Текст:

Т. Сокот



