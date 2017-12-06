По причине аварии в Пензе без тепла остались более 180 домов
06.12.2017 11:18 / Общество / Прочли: 181 человек
В Пензе произошла авария, которая имеет отношение к теплоснабжению.
Cейчас активно прорабатывается вопрос, который имеет отношение к переключению 58 жилых домов и одного детсада на резервные схемы теплоснабжения.
Пресс-служба Мордовского филиала ПАО "Т Плюс" .Более 180 домов и 12 соцобъектов попали в зону отключения из-за прорыва на сетях теплоснабжения в Пензе. Об этом сообщает
Текст сообщения пресс-службы носит следующий характер: - "в результате порыва тепломагистрали в зону отключения попал 181 жилой дом, 4 школы, 7 детских садов, 1 больница. На месте утечки работают 6 специализированных бригад".
Представители компании проинформировали общественность о том, что в настоящее время прорабатываются вопросы, которые имеют отношение к переключению 58 жилых домов и еще одного детсада на резервные схемы теплоснабжения.
Что касается причины порыва, ее сейчас устанавливается.
Случившееся прокомментировал директор Мордовского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Суслов. Он проинформировал общественность о том, что из 236 км сетей компании, которые расположены в Пензе, приблизительно 80% обладают сверхнормативным износом, а это главная причина многочисленных аварий. Суслов обратил внимание, что только в ноябре текущего года существенно сократилось число порывов на сетях. Их стало меньше втрое, если сравнивать с прошлым годом.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Великобритания должна заплатить за Brexit 45 млрд евро
10.12.2017 22:20 / ЭкономикаВеликобритания обязана выплатить лдя Евросоюза 35-39 млрд фунтов стерлингов (40-45 млрд евро). Это деньги за ф...
Кража: в этот раз хакеры украли биткойны в среднем на $60 млн
10.12.2017 21:53 / ОбществоРечь идет о пользователях криптобиржи NiceHash, которые проинформировали общественность о том, что у них украл...
Землетрясение, магнитуда которого составила 6,1, случилось у берегов Микронезии
10.12.2017 16:06 / ПроисшествияУ берегов Микронезии землетрясение. Его магнитуда составила 6,1. Какая-либо информация о разрушениях, а также ...
Назван главный цвет 2018 года - ультрафиолетовый
10.12.2017 15:41 / ОбществоИнтересно оказалось заявление специалистов Института цвета Pantone. Они с 2000 года постоянно определяют "глав...
В результате ДТП на Внуковском шоссе в Москве столкнулись три машины
10.12.2017 15:36 / ПроисшествияВ ходе этой трагедии погибли три человека. ...
В Непале специалистами зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 4,9
10.12.2017 15:27 / ПроисшествияСпециалистами Геологической службы США было зафиксировано на востоке Непала землетрясение, магнитуда которого ...
Завещание убитого экс-президента Йемена: "не сдавайте республиканский Йемен, станьте их ночным кошмаром"
10.12.2017 15:20 / ОбществоВ СМИ обнародовано завещание убитого экс-президента Йемена. ...
В Иерусалиме продолжаются стычки мусульман с представителями местной полиции
10.12.2017 01:09 / ПроисшествияВ историческом центре Иерусалима неспокойно. До сих пор продолжаются отдельные стычки мусульман с представител...
Ортопедический матрас или о том, как избежать беременным женщинам, ребенку проблем с опорно-двигательным аппаратом
10.12.2017 01:02 / ОбществоМатрас – это сон, спокойный и умиротворенный отдых. Чтобы достичь такого состояния, человек должен ощущать бла...
Экстренные службы Москвы: в автобус врезался мусоровоз
09.12.2017 00:04 / ПроисшествияПредставители экстренных служб Москвы проинформировали общественность о ДТП на Ярославском шоссе столицы, кото...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар