По причине аварии в Пензе без тепла остались более 180 домов

Cейчас активно прорабатывается вопрос, который имеет отношение к переключению 58 жилых домов и одного детсада на резервные схемы теплоснабжения.







Пресс-служба Мордовского филиала ПАО "Т Плюс" .Более 180 домов и 12 соцобъектов попали в зону отключения из-за прорыва на сетях теплоснабжения в Пензе. Об этом сообщает





Текст сообщения пресс-службы носит следующий характер: - "в результате порыва тепломагистрали в зону отключения попал 181 жилой дом, 4 школы, 7 детских садов, 1 больница. На месте утечки работают 6 специализированных бригад".





Представители компании проинформировали общественность о том, что в настоящее время прорабатываются вопросы, которые имеют отношение к переключению 58 жилых домов и еще одного детсада на резервные схемы теплоснабжения.





Что касается причины порыва, ее сейчас устанавливается.





Случившееся прокомментировал директор Мордовского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Суслов. Он проинформировал общественность о том, что из 236 км сетей компании, которые расположены в Пензе, приблизительно 80% обладают сверхнормативным износом, а это главная причина многочисленных аварий. Суслов обратил внимание, что только в ноябре текущего года существенно сократилось число порывов на сетях. Их стало меньше втрое, если сравнивать с прошлым годом.





Текст: Т. Сокот



