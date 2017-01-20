Особенности фрез по металлу
Фрезы представляют собой оснастку для станков, осуществляющих работ по металлу.
Данное изделие является съемным инструментом, соприкасающимся с поверхностью металлической детали и производящим обработку:
- плоскостей;
- пазов;
- резьбы;
- тел вращения;
- криволинейных поверхностей.
Принцип действия оснастки заключается в движении подачи, противоположном оси вращения, и одновременном вращательном режущем движении. Таким образом, создаются необходимые пазы и резьбы. Отдельные виды изделий осуществляют нарезку металла.
Для каждого типа работ по металлу существуют определенные разновидности фрез, имеющие различную скорость обработки и применяемые для разных уровней сложности. Актуальный на текущий день каталог фрез включает следующие виды металлорежущих и металлообрабатывающих изделий:
- Отрезная. Для резки чугуна и стали средней плотности. Используется на автоматизированных и универсальных режущих станках.
- Цилиндрическая. Для обработки поверхностей плоских металлических заготовок.
- Пазовая. Выполняется из тугоплавкой стали и может применяться для создания канавок на металлических и деревянных заготовках.
- Торцевая. Высокопроизводительная фреза для идеально точной работы с заготовками, имеющими сложную конфигурацию.
- Концевая. Фреза с главными и вспомогательными кромками, обеспечивающая высокоточную обработку деталей даже в сложных условиях.
- Дисковая. Для обработки узких заготовок и труднодоступных элементов.
- Червячная. Для нарезания зубчатых колес.
- Т-образная. Для обработки пазов и канадок для установки креплений на деталь.
Назначение фрез по металлу
Металлорежущие и металлообрабатывающие фрезы применяются к заготовкам из таких материалов, как:
- сплавы черных металлов;
- сплавы цветных металлов;
- чугун;
- сталь;
- бронза:
- алюминий;
- латунь.
При подборе фрезеровочной оснастки учитываются ее размеры, особенности конструкции, направление зубьев и способ закрепления на станке. Немаловажное значение для правильного применения фрез имеет материал, из которого они выполнены. Рабочая часть детали (или вся деталь, если она относится к цельному типу) изготавливается из твердых сплавов стали, кардной проволоки, керамики или алмаза.
Инструменты из алмаза применяются не только для штробления, заточки и резки, но и для шлифования заготовки. Алмазные круги используются как сменная рабочая часть шлифовальной машины. Различают сегментированные, сплошные и комбинированные подвиды отрезных дисков из алмазного сырья. С помощью таких инструментов можно произвести не только высокоточную резку, но и обработку детали для придания абсолютной гладкости. Узнать цены на алмазные круги можно на сайте http://rinscom.com.
Советы по выбору фрез
Чтобы правильно выбрать фрезу для металлообрабатывающего станка, нужно принять во внимание:
- объем работ, который будет выполнять инструмент;
- тип отделки (черновая или чистовая), который необходимо производить;
- тип станка и механизм внутреннего крепления оснастки;
- уровень твердости и толщину обрабатываемого металла;
- размеры изделия и его технические характеристики;
- качество заточки приобретаемого инструмента;
- степень точности обработки и размер обрабатываемой заготовки;
- материал изготовления режущей кромки.
Выбирая инструмент с учетом всех характеристик, вы гарантируете высокую точность работ по металлу. Только качественная фреза от надежного производителя прослужит без сбоев в течение всего срока эксплуатации.