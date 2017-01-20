Особенности фрез по металлу

Данное изделие является съемным инструментом, соприкасающимся с поверхностью металлической детали и производящим обработку:

плоскостей;

пазов;

резьбы;

тел вращения;

криволинейных поверхностей.

Принцип действия оснастки заключается в движении подачи, противоположном оси вращения, и одновременном вращательном режущем движении. Таким образом, создаются необходимые пазы и резьбы. Отдельные виды изделий осуществляют нарезку металла.

Для каждого типа работ по металлу существуют определенные разновидности фрез, имеющие различную скорость обработки и применяемые для разных уровней сложности. Актуальный на текущий день каталог фрез включает следующие виды металлорежущих и металлообрабатывающих изделий:

Отрезная. Для резки чугуна и стали средней плотности. Используется на автоматизированных и универсальных режущих станках.

Цилиндрическая. Для обработки поверхностей плоских металлических заготовок.

Пазовая. Выполняется из тугоплавкой стали и может применяться для создания канавок на металлических и деревянных заготовках.

Торцевая. Высокопроизводительная фреза для идеально точной работы с заготовками, имеющими сложную конфигурацию.

Концевая. Фреза с главными и вспомогательными кромками, обеспечивающая высокоточную обработку деталей даже в сложных условиях.

Дисковая. Для обработки узких заготовок и труднодоступных элементов.

Червячная. Для нарезания зубчатых колес.

Т-образная. Для обработки пазов и канадок для установки креплений на деталь.

Назначение фрез по металлу

Металлорежущие и металлообрабатывающие фрезы применяются к заготовкам из таких материалов, как:

сплавы черных металлов;

сплавы цветных металлов;

чугун;

сталь;

бронза:

алюминий;

латунь.

При подборе фрезеровочной оснастки учитываются ее размеры, особенности конструкции, направление зубьев и способ закрепления на станке. Немаловажное значение для правильного применения фрез имеет материал, из которого они выполнены. Рабочая часть детали (или вся деталь, если она относится к цельному типу) изготавливается из твердых сплавов стали, кардной проволоки, керамики или алмаза.

Инструменты из алмаза применяются не только для штробления, заточки и резки, но и для шлифования заготовки. Алмазные круги используются как сменная рабочая часть шлифовальной машины. Различают сегментированные, сплошные и комбинированные подвиды отрезных дисков из алмазного сырья. С помощью таких инструментов можно произвести не только высокоточную резку, но и обработку детали для придания абсолютной гладкости. Узнать цены на алмазные круги можно на сайте http://rinscom.com.

Советы по выбору фрез

Чтобы правильно выбрать фрезу для металлообрабатывающего станка, нужно принять во внимание:

объем работ, который будет выполнять инструмент;

тип отделки (черновая или чистовая), который необходимо производить;

тип станка и механизм внутреннего крепления оснастки;

уровень твердости и толщину обрабатываемого металла;

размеры изделия и его технические характеристики;

качество заточки приобретаемого инструмента;

степень точности обработки и размер обрабатываемой заготовки;

материал изготовления режущей кромки.

Выбирая инструмент с учетом всех характеристик, вы гарантируете высокую точность работ по металлу. Только качественная фреза от надежного производителя прослужит без сбоев в течение всего срока эксплуатации.