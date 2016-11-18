Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на юго-западе Москвы

ДТП носит следующий характер: два легковых автомобиля столкнулись в столичном районе Южное Бутово. Авария оказалась очень серьезной: погиб один человек погиб и двое пострадали. Таково сообщение правоохранительных органов столицы.







В СМИ о происшествии представлена следующая информация: - "столкновение двух легковых автомобилей произошло возле дома 15 на улице Академика Семенова. В результате аварии один человек погиб и двое пострадали".





На место ЧП выехали спасатели. Они заняты деблокацией пострадавших.





В результате случившегося движение транспорта из-за аварии затруднено.









Текст:

Т. Сокот



