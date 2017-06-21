В результате лесного пожара в Португалии увеличилось число пострадавших

В результате лесного пожара, который произошел в центральной части Португалии, увеличилось число пострадавших. Оно было сначала 157 человек, а сегодня увеличилось до 204 человек.







Обратим внимание, что в настоящий момент более 1,2 тысячи пожарных активно продолжают бороться с огнем, район населенного пункта Педроган-Гранди. Здесь есть жертвы стихии - 64 человека.





Несколько слов о возгорании. Оно началось днем 17 июня. К сожалению, его до сих пор так и не удалось локализировать полностью.





В результате пожара выжжено оказалось приблизительно 30 тысяч гектаров леса.

Ранее местная полиция предположила, что это возгорание в Португалии началось по причине удара молнии.





Текст: Т. Сокот



