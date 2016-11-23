В Екатеринбурге кондуктор автобуса высадил школьницу на 30-градусный мороз
Нашли кондуктора, который не пустил в автобус девочку без билета. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. В отношении кондуктора возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Инцидент произошел 18 ноября, когда 9-летняя школьница возвращалась после уроков домой на автобусе № 18. Стоял 30-градусный мороз, однако кондуктор не пустила ребенка внутрь, поскольку у нее не было билета и денег, чтобы его приобрести. Девочка шла домой пешком в трескучий мороз.
Как выяснилось, школьница потеряла проездной билет, ее телефон был разряжен, и никто не позаботился о том, чтобы вызвать полицейских или найти родителей ребенка.
Мэр города Евгений Ройзман написал в соцсети, что ему «очень
стыдно и досадно, что такой случай произошел с маленьким ребенком, что
кондуктор оказался безжалостным человеком». Никто из пассажиров автобуса тоже
не заступился за ребенка и не предложил заплатить за нее стоимость разового
билета.
В департаменте транспорта мэрии прокомментировали, что
кондуктор действовал в рамках правил. Хотя, добавили, в подобной ситуации служащему
следовало бы руководствоваться своими моральными принципами. Руководителю транспортного
предприятия поручено провести проверку инцидента.
Текст: Е. Скобелева