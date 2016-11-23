В Екатеринбурге кондуктор автобуса высадил школьницу на 30-градусный мороз

Инцидент произошел 18 ноября, когда 9-летняя школьница возвращалась после уроков домой на автобусе № 18. Стоял 30-градусный мороз, однако кондуктор не пустила ребенка внутрь, поскольку у нее не было билета и денег, чтобы его приобрести. Девочка шла домой пешком в трескучий мороз.

Как выяснилось, школьница потеряла проездной билет, ее телефон был разряжен, и никто не позаботился о том, чтобы вызвать полицейских или найти родителей ребенка.

Мэр города Евгений Ройзман написал в соцсети, что ему «очень стыдно и досадно, что такой случай произошел с маленьким ребенком, что кондуктор оказался безжалостным человеком». Никто из пассажиров автобуса тоже не заступился за ребенка и не предложил заплатить за нее стоимость разового билета.

В департаменте транспорта мэрии прокомментировали, что кондуктор действовал в рамках правил. Хотя, добавили, в подобной ситуации служащему следовало бы руководствоваться своими моральными принципами. Руководителю транспортного предприятия поручено провести проверку инцидента.

Текст: Е. Скобелева