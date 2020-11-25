О том, что более 60 млн человек в мире заразились COVID-19





В результате скончались 1 414 513 человек. Выздороветь удалось 38 442 797 людей ранее заболевшим.

Больше всего случаев инфицирования специалисты выявили в США - 12 642 245. Также много людей заразилось в Индии – здесь 9 222 216 заболевших.

На третьем месте оказалась Бразилия. Здесь заразились 6 118 708 человек.

Текст: Т. Сокот



