К берегам Японии вынесло горящий танкер Ирана

С танкером SANCHI, принадлежащим компании Исламской Республики, произошла следующая трагедия: он столкнулся с сухогрузом из Гонконга. Дальше через несколько дней после этого столкновения на судне прогремел взрыв. В результате, его вынесло от берегов Китайской Народной Республики в исключительную экономическую зону Японии, - информируют общественность представители японской службы безопасности на море.



Представители пресс-службы японского ведомства сообщили следующее: - «в настоящее время танкер находится в 300 километрах от острова Амамиосима. Наш патрульный самолёт и корабль ведут наблюдение. На месте над тушением пожара работают китайские службы, ведём наблюдение с тем, чтобы при признаках утечки масла или падения людей в море принять меры. Пока утечки масла не зафиксировано».





Текст: Т. Сокот



