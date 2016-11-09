В результате стрельбы в Колорадо пострадавшим оказался полицейский

У полицейского пулевое ранение в лицо в результате стрельбы в пригороде Денвера, город Орора, штат Колорадо.







В СМИ о происшествии представлена следующая информация: по машине сотрудников правопорядка был открыт огонь. Это случилось в момент расследования инцидента со стрельбой, случившейся на одной из улиц города.





Пострадавшего доставили в больницу. В настоящий момент угрозы для его жизни не существует.





Место происшествия оцепили сотрудники полиции.





Текст:

Т. Сокот



