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В результате стрельбы в Колорадо пострадавшим оказался полицейский

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В результате стрельбы в Колорадо пострадавшим оказался полицейский

09.11.2016 14:23 / Происшествия / Прочли: 34 человек

По машине сотрудников правопорядка был открыт огонь, когда они расследовали инцидент со стрельбой. Речь идет об инциденте, который произошел ранее на одной из улиц города.

У полицейского пулевое ранение в лицо в результате стрельбы в пригороде Денвера, город Орора, штат Колорадо.

В СМИ о происшествии представлена следующая информация: по машине сотрудников правопорядка был открыт огонь. Это случилось в момент расследования инцидента со стрельбой, случившейся на одной из улиц города. 

Пострадавшего доставили в больницу. В настоящий момент угрозы для его жизни не существует. 

Место происшествия оцепили сотрудники полиции. 

Текст:
Т. Сокот

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Источник: LadyVenus.ru
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