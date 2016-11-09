Пострадавшие с траулера "Новоульяновск" доставлены в Магадан

Судно "Катаево" доставило в порт Магадан двоих пострадавших. Речь идет о людях, которые пострадали в результате пожара на рыболовецком траулере "Новоульяновск". Таково сообщение капитана морского спасательного подцентра "Южно-Сахалинск".







Он сообщил, что "судно прямо сейчас швартуется в порту Магадана. К приему пострадавших готовы все службы", добавив, что аварийный траулер буксируют в порт Озерск, Магаданская область. Кстати, погода в районе буксировки достаточно нормальная. В настоящий момент угроза жизни и здоровью экипажа отсутствует.





Несколько слов об инциденте. Напомним, что 7 ноября в 03:00 местного времени (19:00 мск 6 ноября) в Охотском море на борту траулера "Новоульяновск" (его порт приписки – это Владивосток, а судовладельцем является ОАО ХК "Дальморепродукт") случился взрыв картера главного двигателя. Дальше произошел пожар.





В результате случившегося погиб моторист 2-го класса. У механика открытый перелом ступни ноги, а у моториста 1-го класса – очень сильные ожоги тела.





В результате, по факту случившегося в Охотском море на траулере "Новоульяновск" принято решение провести процессуальную проверку по признакам преступления, ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В настоящий момент следователи в рамках проверки выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Согласно их результатам будет выноситься процессуальное решение.





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Т. Сокот



