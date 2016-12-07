В южных провинциях Таиланда в результате наводнения погибли люди
07.12.2016 10:21 / Происшествия / Прочли: 62 человек
Речь идет о гибели 14 человек. В настоящий момент известно, что стихия затронула районы, где проживает приблизительно 600 тысяч человек.
Только за последнюю неделю в южных провинциях королевства Таиланда в результате наводнения погибли четырнадцать человек. Это сообщение Министерства внутренних дел. Ранее в СМИ была информация об 11 погибших.
В МВД сообщили, что стихия затронула районы, в которых проживает приблизительно 600 тысяч человек.
Так, в 11 провинциях более 100 муниципалитетов объявили зонами чрезвычайной ситуации. Это касается числа популярных у иностранных туристов островов Пханган и Самуи.
Удар стихии прокомментировали очевидцы. Они сообщили, что на острове Самуи, который принято считать самым роскошным таиландским курортом, в настоящий момент затоплены улицы. Во многих местах оказались повреждены линии электропередачи а также блокировано движение автотранспорта. Какие-либо данные о подтоплении отелей, где расположены туристы, еще не поступало.
На днях по причине удара стихии частично оказалось прервано железнодорожное сообщение на юге Таиланда. Под водой сейчас находится участок путей, которые проходят через провинцию Накхонситхаммарат. В результате отменены оказались десятки поездов из Бангкока, которые следовали в направлении пяти таиландских регионов.
Метеорологический департамент Таиланда выпустил предупреждение, которое касается 10 южных провинций королевства, в том числе популярных у туристов Пхукет и Краби. Синоптики предупредили, что возможны наводнениях по причине антициклона. Он принес в регион весьма обильные осадки, а также штормовую погоду. Дожди в регионе продолжаться будут еще несколько дней.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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