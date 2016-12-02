В США в убийстве приемных родителей обвиняют приемыша из России





Аноним позвонил в полицейский участок и сообщил, что, когда он курил марихуану со своим знакомым, неким Карлом Эдвардом Брюером, тот, находясь под воздействием дурманящего вещества, проговорился, что убил своих приемных отца и мать. После этого звонка несколько копов выехали по адресу проживания семейства Брюеров. И обнаружили в добротном частном доме мертвыми его хозяев — 60-летнего Троя и 64-летнюю Мэри Брюер с пулевыми отверстиями в телах.





Их несовершеннолетний сын, которого подозревают в убийстве семейной паре. в этот момент находился на втором этаже. В ходе задержания тинейджер оказывал правоохранителям сопротивление, и им пришлось применять против него слезоточивый газ.





Когда подозреваемого допросили, он сознался, что днем ранее во время семейной ссоры расстрелял приемных родителей. То есть подросток целые судки провел в одном доме с трупами убитых им приемных отца и матери. И даже предпринял попытки избавиться от тел: затолкал труп женщины в мусорный бак.





Карл был третим ребенком, которого чета Брюеров усыновила в России. Незадолго до трагедии Мэри Брюер обратилась в прлицию с заявлением о пропаже из дома огнестрельного оружия. А 17-летний Карла не так давно выгнали их христианской школы.





Текст: Е. Скобелева