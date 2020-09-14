О том, что в Европе резко выросли цены на газ

Эксперты говорят, что динамика сформирована на фоне прогнозов о приходе жары, поэтому увеличилось потребление энергии для охлаждения воздуха. Аналитики отмечают рост с августа импорта газа на Украину.



Обратим внимание, что на торгах ранее тысяча кубометров газа на голландской TTF выросла до $79 ($59 в среднем на прошлой неделе). На хабе в австрийском Баумгартене цена тоже выросла. Она увеличилась до $92 ($76 неделей ранее).

Текст: Т. Сокот



