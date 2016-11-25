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Как сделать удачные онлайн ставки на футбол: рекомендации профессионалов

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Как сделать удачные онлайн ставки на футбол: рекомендации профессионалов

25.11.2016 19:23 / Спорт / Прочли: 77 человек

Онлайн ставки на футбол могут принести хороший выигрыш, но только при условии, что беттер ответственно относится к анализу матчей и умеет объективно оценивать шансы команд. Воспользуйтесь советами профессиональных игроков, если хотите улучшить результативность ставок.

Не торопитесь делать онлайн ставки на футбол. Если вы только начинаете интересоваться беттингом, потренируйтесь в составлении собственных прогнозов. Записывайте предполагаемые результаты матчей на листке бумаги, а затем сравните их с фактическими результатами.

Уделите время поиску хорошей букмекерской конторы. Обратите внимание на такие параметры, как: рейтинг конторы, ее репутация среди пользователей, мнения независимых обозревателей. Ну, а как выбрать количество букмекеров для прибыльной игры на ставках, читайте подробнее на интернет сайте stavki-na-sports.org.

Постарайтесь создать собственную стратегию, чтобы совершать онлайн ставки на футбол. Можно использовать одну или несколько из известных стратегий, корректируя их в соответствии с собственными представлениями. Проверять стратегию лучше на ставках небольшого размера.

Перед тем, как ставить деньги, изучите аналитику по будущим играм. Прислушайтесь к мнению профессиональных экспертов, постарайтесь сложить мнение о предстоящем матче.

Не будьте жадными, не гонитесь за крупными выигрышами. Лучше зафиксировать небольшой доход, чем проиграть.

Остерегайтесь делать онлайн ставки на футбол на команды, столкнувшиеся с недостатком финансирования. Нередко для решения собственных проблема такие клубы прибегают к договорным матчам.

Не забывайте отдыхать от беттинга. Если вы ежедневно совершаете несколько ставок и постоянно изучаете новости команд, то очень быстро у вас накопится усталость, а сами ставки перестанут приносить удовольствие.

Постарайтесь не делать онлайн ставки на футбол на любимые команды. Ваш выбор может оказаться субъективным и, как следствие, неверным.

Товарищеские матчи, а также международные соревнования являются не самым лучшим выбором для ставок, ведь результат их часто оказывается непредсказуемым.

Постарайтесь научиться контролировать собственные эмоции. Не спешите отыгрываться и не рискуйте крупными суммами. Умейте вовремя остановиться и выйти из игры.

Регулярно читайте мнения экспертов, изучайте спортивную прессу. Полученная информация поможет вам выбрать верные исходы.

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Источник: LadyVenus.ru
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