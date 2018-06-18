Изменилось число погибших в результате второго взрыве в Афганистане: оно увеличилось до 25, 50 человек в числе раненых

Оно увеличилось до 25 человек. Ещё более 50 человек ранены. У них травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницы. Эта информация принадлежит представителям регионального афганского руководства.







До сих пор ни одна организация, которая действует в регионе, не взяла на себя ответственность за этот теракт.

Текст: Т. Сокот



