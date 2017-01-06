Биометрические дверные замки: обеспечение безопасности дома

Большинство замков запрограммировано на сканирование отпечатков пальцев. Такая система гарантирует абсолютную невозможность использования устройства посторонним человеком.

Преимущества биометрической безопасности

Биометрические устройства предпочтительнее других типов замков, так как они имеют ряд преимуществ. Во-первых, для их использования не нужны ключи. Таким образом, сразу можно избавиться от проблемы потери либо забывания ключей. Во-вторых, отпечатки пальцев позволяют проникнуть в дом только тем людям, кто уже занесен в систему. Это полностью исключает возможность кражи и последующего копирования ключей. При этом отсутствие необходимости ввода персонального кода также решает проблему борьбы со злоумышленниками, лишая их возможности подсмотреть, либо другим способом выяснить подобный код.

Кроме того, большое преимущество таких замков заключается в простоте их использования и замены. Несмотря на то что эта система включает в себя сложные технологии, овладеть ей сможет даже неподготовленный человек. Это также предотвращает совершение преступлений, происходящих после увольнения сотрудника, имеющего ключ от бывшего места работы. В данном случае идентификационные данные такого сотрудника могут быть сразу же удалены из системы.

Еще одно преимущество биометрических замков состоит в том, что они просты в установке. Однако для гарантии безопасности и должного функционирования монтаж или замену замков такого типа желательно осуществлять профессионалу.

Замок всегда является первой линией защиты дома, поэтому приобретать устройство желательно у известного производителя. Для этого лучше всего изучить информацию в интернете, предоставленную как самими производителями, так и клиентами, уже установившими их устройства.