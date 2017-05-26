В столице Италии ушла из жизни “королева кашемира” Лаура Бьяджотти

Женщину удалось реанимировать, медики несколько часов боролись за жизнь модельера, но им не удалось спасти ей жизнь. Во время клинической смерти слишком пострадал головной мозг.

В Италии Бьяджотти известная как "королева кашемира" — в своих коллекциях дизайнер пыталась использовать только натуральные ткани.

Кроме того, Лаура в свое время стала законодательницей нового стиля — сочетания трикотажа и тканей.

К слову, дизайнер окончила Римский университет и получила степень доктора археологии, но это не помешало ей добиться грандиозного признания в мире моды.

Лаура открыла собственную мастерскую по изготовлению одежды, которую впоследствии удалось превратить в успешный семейный бизнес.

Марка Laura Biagiotti появилась в 1972 году и быстро стала одной из самых известных в Италии. Кроме одежды, дизайнер выпускала еще и духи.

Текст: Е. Скобелева