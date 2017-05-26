В столице Италии ушла из жизни “королева кашемира” Лаура Бьяджотти
Известная дизайнер Лаура Бьяджотти умерла в одной из больниц Рима. Бьяджотти госпитализировали 24 мая с острым сердечным приступом, после которого у нее остановилось сердце.
Женщину удалось реанимировать, медики несколько часов боролись
за жизнь модельера, но им не удалось спасти ей жизнь. Во время клинической
смерти слишком пострадал головной мозг.
В Италии Бьяджотти известная как "королева
кашемира" — в своих коллекциях дизайнер пыталась использовать только
натуральные ткани.
Кроме того, Лаура в свое время стала законодательницей
нового стиля — сочетания трикотажа и
тканей.
К слову, дизайнер окончила Римский университет и получила
степень доктора археологии, но это не помешало ей добиться грандиозного признания
в мире моды.
Лаура открыла собственную мастерскую по изготовлению одежды,
которую впоследствии удалось превратить в успешный семейный бизнес.
Марка Laura Biagiotti появилась в 1972 году и быстро стала
одной из самых известных в Италии. Кроме одежды, дизайнер выпускала еще и духи.
Текст: Е. Скобелева