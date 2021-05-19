Colonial Pipeline подтвердил выплату выкупа в размере 4,4 млн долларов





Colonial Pipeline подтвердила, что заплатила выкуп в размере 4,4 миллиона долларов (3,1 миллиона фунтов стерлингов) киберпреступной группировке, ответственной за отключение американского топливного трубопровода.

Его босс сообщил, что он санкционировал оплату 7 мая из-за неуверенности в том, как долго будет продолжаться остановка. «Я знаю, что это очень спорное решение», - сказал Джозеф Блаунт в своем первом интервью после взлома.

По трубопроводу протяженностью 5 500 миль (8 900 км) транспортируется 2,5 миллиона баррелей в день. По данным компании, на его долю приходится 45% поставок дизельного топлива, бензина и авиакеросина на Восточное побережье.

Генеральный директор Блаунт сообщил газете, что фирма решила выплатить выкуп после обсуждений с экспертами, которые ранее имели дело с DarkSide, преступной организацией, стоящей за атакой.

«Я принял это решение нелегко. Признаюсь, мне было неудобно видеть, как деньги уходят к таким людям. «Но это было правильное решение для страны», - добавил он.

В прошлом правительство США рекомендовало компаниям не платить преступникам за атаки программ-вымогателей на случай, если они предложат дальнейшие взломы в будущем.

Взамен платежа в биткойнах компания получила инструмент дешифрования, чтобы разблокировать системы, взломанные хакерами, хотя этого было недостаточно для немедленного перезапуска систем.

Клиенты выстраиваются в очередь, чтобы пополнить свои машины 11 мая.

Опасения по поводу нехватки топлива побудили некоторых покупателей в панике покупать бензин в Соединенных Штатах.

По данным компании Gas Buddy, на прошлой неделе работы на трубопроводе возобновились, хотя дефицит бензина, наблюдаемый в таких штатах, как Северная Каролина и Джорджия, сохранился.

Блаунт добавил, что восстановление некоторых других бизнес-систем займет месяцы, и подсчитал, что атака в конечном итоге обойдется компании в десятки миллионов долларов.

Он также сожалеет о том, что компания потеряла некоторую степень анонимности, руководя фирмой с 2017 года.



