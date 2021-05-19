Colonial Pipeline подтвердил выплату выкупа в размере 4,4 млн долларов
19.05.2021 23:37 / Криминал / Прочли: 260 человек
Как кибератака привела к очередям за бензином в США?
Colonial Pipeline подтвердила, что заплатила выкуп в размере 4,4 миллиона долларов (3,1 миллиона фунтов стерлингов) киберпреступной группировке, ответственной за отключение американского топливного трубопровода.
Его босс сообщил, что он санкционировал оплату 7 мая из-за неуверенности в том, как долго будет продолжаться остановка. «Я знаю, что это очень спорное решение», - сказал Джозеф Блаунт в своем первом интервью после взлома.
По трубопроводу протяженностью 5 500 миль (8 900 км) транспортируется 2,5 миллиона баррелей в день. По данным компании, на его долю приходится 45% поставок дизельного топлива, бензина и авиакеросина на Восточное побережье.
Генеральный директор Блаунт сообщил газете, что фирма решила выплатить выкуп после обсуждений с экспертами, которые ранее имели дело с DarkSide, преступной организацией, стоящей за атакой.
«Я принял это решение нелегко. Признаюсь, мне было неудобно видеть, как деньги уходят к таким людям. «Но это было правильное решение для страны», - добавил он.
В прошлом правительство США рекомендовало компаниям не платить преступникам за атаки программ-вымогателей на случай, если они предложат дальнейшие взломы в будущем.
Взамен платежа в биткойнах компания получила инструмент дешифрования, чтобы разблокировать системы, взломанные хакерами, хотя этого было недостаточно для немедленного перезапуска систем.
Клиенты выстраиваются в очередь, чтобы пополнить свои машины 11 мая.
Опасения по поводу нехватки топлива побудили некоторых покупателей в панике покупать бензин в Соединенных Штатах.
По данным компании Gas Buddy, на прошлой неделе работы на трубопроводе возобновились, хотя дефицит бензина, наблюдаемый в таких штатах, как Северная Каролина и Джорджия, сохранился.
Блаунт добавил, что восстановление некоторых других бизнес-систем займет месяцы, и подсчитал, что атака в конечном итоге обойдется компании в десятки миллионов долларов.
Он также сожалеет о том, что компания потеряла некоторую степень анонимности, руководя фирмой с 2017 года.
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