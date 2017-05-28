В результате ДТП в Китае случился выброс сразу восьми тонн химикатов

Выброс восьми тонн неустановленного химиката случился в восточной китайской провинции Шаньдун. Причина - дорожно-транспортное происшествие.







Инцидент случился в субботу поздно вечером, скоростная автомагистраль G3 рядом с городом Цзаочжуан (провинция Шаньдун). Известно, что столкнулись три грузовых автомобиля. Спустя некоторое время на месте ДТП случился очень сильный взрыв. Дальше произошел выброс восьми тонн неустановленного химического вещества, которое перевозилось в одном из автомобилей.





В настоящий момент есть сведения о том, что один человек погиб. Еще 21 человек ранен. Ранения разной степени тяжести.





На месте происшествия ведется следствие. Властями было принято решение временно перекрыть участок трассы.





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Т. Сокот



