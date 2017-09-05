Как выбрать современный велосипед для девушки?

Покупка такого средства для передвижения – это отличная идея. Если у вас уже есть один, подарите его друзьям. На нем удобно передвигаться как по городу, так и по горной местности. Он тренирует все группы мышц и служит хорошей кардио нагрузкой. Но при выборе велосипеда иногда возникают трудности, с которыми можно разобраться, только зная предназначения каждой модели. В данной статье вы сможете ознакомиться с тремя видами велосипедов и выбрать из них самый подходящий для девушки.

Подбираем велотехнику для города

Думаете, что велосипед не послужит модным и красивым аксессуаром? Вы глубоко ошибаетесь, ведь такое транспортное средство поможет девушке доехать до магазина, при этом, обратив взгляды мужчин на себя. Городской велосипед имеет такие преимущества:

Он легкий, поэтому перенести его девушке не составит особого труда;



Надежный;



Безопасный.



Город – место опасное и непредвиденное. Вы можете даже не заметить, как из-за угла на вас выедет авто. Важно уберечь себя от травм, с чем и поможет конструкция городского велосипеда.

Немало важен и внешний вид. В ассортименте интернет магазинов можно купить женский городской велосипед https://sportiv.ru/bikes/catalog/dlya_goroda/ . Большой выбор различных моделей поможет подобрать красивый аксессуар для ежедневной езды. Тем более, на велосипеде вы сможете спокойно преодолеть очередную пробку и быстро добраться до места назначения.

Ретро стиль с круизерами

Ретро велосипеды – это отличный выбор для поклонников внимания. Он обладает особой элегантностью и в то же время современными характеристиками. Круизеры отличаются удлиненной рамой и широкими рулями с более изогнутой формой. Сидение в них очень удобное, поэтому спокойно планируйте долгие поездки по паркам. Такая модель велосипеда отлично подойдут для прогулок по ровным дорогам города. Но не стоит переживать, если в месте, где вы живете, дороги плохие. Такой велосипед сможет преодолеть препятствия и остаться целым. Круизеры станут вам надежными друзьями. Велосипеды круизеры https://sportiv.ru/bikes/catalog/kruizery_retro/ отличаются доступной ценой и хорошим качеством.

Велосипеды с широкими колесами

Последним писком моды и современности стали велосипеды с широкими колесами. Их проходимость через горную местность намного лучше, чем у простых горных моделей. Благодаря массивным покрышкам, вы можете чувствовать себя уверенно даже в самых экстремальных горах. Цены на велосипеды с широкими колесами https://sportiv.ru/bikes/catalog/fet_bayki/



