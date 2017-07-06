Из Лондона пришла информация о самоубийстве российского бизнесмена Владимира Щербакова

При этом на днях с сайта Интерпола удалили информацию о международном розыске бизнесмена. Владимир Щербаков подозревался в выводе из РФ более 100 млрд рублей в связи с деятельностью «БВА банка». А 3 июля МВД России закрыл уголовное производство против беглеца, аргументировав отсутствием состава преступления.



Владимир Щербаков был тесно связан с кассовой реформой в стране. Напомним, с 1 июля 2017 года в России начали использовать кассовые аппараты нового типа. Они передают данные онлайн в систему ФНС. В кассах установлен фискальный накопитель, первая лицензия на выпуск которых досталась компании Щербакова «РИК». В настоящее время такие накопители производят еще две отечественные фирмы.

Информации о пребывании Щербакова в Лондоне очень мало. Его знакомый только отметил, что бизнесмен свел счеты с жизнью до того, как его уголовное дело было закрыто.

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Е. Скобелева