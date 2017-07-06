Из Лондона пришла информация о самоубийстве российского бизнесмена Владимира Щербакова
Бывший бизнес-партнер 68-летнего Щербакова рассказал изданию «Republik» о самоубийстве предпринимателя. Якобы мужчина повесился в Лондоне. Британская полиция пока не подтвердила смерть российского предпринимателя.
При этом на днях
с сайта Интерпола удалили информацию о международном розыске бизнесмена. Владимир
Щербаков подозревался в выводе из РФ более 100 млрд рублей в связи с
деятельностью «БВА банка». А 3 июля МВД России закрыл уголовное производство
против беглеца, аргументировав отсутствием состава преступления.
Владимир Щербаков был тесно связан с кассовой реформой в стране. Напомним, с 1 июля 2017 года в России начали использовать кассовые аппараты нового типа. Они передают данные онлайн в систему ФНС. В кассах установлен фискальный накопитель, первая лицензия на выпуск которых досталась компании Щербакова «РИК». В настоящее время такие накопители производят еще две отечественные фирмы.
Информации о пребывании Щербакова в Лондоне очень мало. Его знакомый только
отметил, что бизнесмен свел счеты с жизнью до того, как его уголовное дело было
закрыто.
Текст:
Е. Скобелева