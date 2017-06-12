Звезда фильма “Мумия” снимется в экранизации романа Рэя Брэдбери
Главная героиня кинокартины Мумия популярная танцовщица София Бутелла сыграет в экранизации романа “451 градус по Фаренгейту” Рея Бредбери. София разделит съемочную площадку с Майклом Б. Джорданом и Майклом Шенноном. Производством картины занялся канал HBO.
Режиссером ленты станет Рамин Бахрани известный зрителям по
фильмам “99 домов” и “За любую цену”.
Фильм основан на романе Бредбери и покажет будущее, где чтение
книг запрещено, а огнеборцы не ликвидируют пожары, а сжигают книги.
Джордан сыграет молодого пожарного Гая, который не может
принять мир без книг, и начинает противостоять своему наставнику. Шеннон
исполнит роль наставника Гая. Бутелла станет доносчицей Клариссой.
Этим летом поклонники актрисы увидят два фильма со своей
любимицей: “Мумия”, где София сыграла монстра и фильм “Взрывная блондинка”, где
Бутелла снялась вместе с культовой актрисой Шарлиз Терон.
Текст: Е. Скобелева