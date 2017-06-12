Звезда фильма “Мумия” снимется в экранизации романа Рэя Брэдбери

Режиссером ленты станет Рамин Бахрани известный зрителям по фильмам “99 домов” и “За любую цену”.

Фильм основан на романе Бредбери и покажет будущее, где чтение книг запрещено, а огнеборцы не ликвидируют пожары, а сжигают книги.

Джордан сыграет молодого пожарного Гая, который не может принять мир без книг, и начинает противостоять своему наставнику. Шеннон исполнит роль наставника Гая. Бутелла станет доносчицей Клариссой.

Этим летом поклонники актрисы увидят два фильма со своей любимицей: “Мумия”, где София сыграла монстра и фильм “Взрывная блондинка”, где Бутелла снялась вместе с культовой актрисой Шарлиз Терон.

Текст: Е. Скобелева