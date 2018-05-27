В столице cиноптики зафиксировали аномально высокое атмосферное давление

Согласно данным Гидрометцентра в Москве атмосферное давление было вчера 762 миллиметра ртутного столба. Такие данные были получены на главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ.



Напомним, что прежний рекорд для 26 мая синоптики зафиксировали в 1992 году. Тогда показатель атмосферного давления составил 759 миллиметров ртутного столба.

Текст: Т. Сокот



