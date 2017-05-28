В Белграде прогремел достаточно мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в западной части сербской столицы, Новый Белград. Так, на территории автоцентра взорвался склад автомобильных масел. В районе инцидента можно было наблюдать густой дым.







Взрыв случился на территории автотехцентра. Он оказался настолько сильным, что его было слышно в разных частях города. В районах, которые примыкают к месту происшествия, тряслись стекла. Так общественность о случившемся проинформировали жители столицы.





На место происшествия отправились пожарные, выехали представители полиции, кареты скорой помощи. В настоящий момент идет расследование инцидента.





В МВД страны сообщили, что в результате взрыва пострадавшие отсутствуют.





Текст:

Т. Сокот



