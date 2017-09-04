Спланируй идеальный осенний образ 2017!
04.09.2017 18:02 / Общество / Прочли: 633 человек
Мода возвращается – это стоит учесть всем женщинам, которые следят за новинками.
В 2010 было модно одеваться в стиле 80-х, а сейчас… Давайте узнаем!
Ретро-стиль
Этот стиль популярен не первый год. В моду вернулись брюки-клеш, юбки-солнце до колена, шляпы, красочные принты. Одежду сочетают с различными ретро-аксессуарами: начиная от головного убора и заканчивая шарфами.
Что выбрать?
1. Платье
Предпочтение стоит отдать платьям с широкой юбкой и выраженной талией – оно подчеркнет фигуру и будет выглядеть элегантно. Ретро-платья – это разнообразие принтов: особенно этой осенью модна клетка. Эффектно смотрятся цвета: бордовый, красный, коричневый, синий. Также не забудьте дополнить образ эффектными колготками или чулками. Подобрать экзотические колготки с рисунком можно на сайте https://www.nikki.ru/.
2. Блуза
Обязательная вещь в гардеробе каждой женщины. Ретро-блузка подчеркнет женственность и шик, с ее помощью можно создать любой образ. Пикантные вырезы, широкие рукава, оборки, рюши, кружева – на любой вкус! Блузы носят с классическими брюками, брюками-клеш, юбками-солнце.
3. Брюки-клеш
Их можно сочетать с блузой, кардиганом. Обувь – классические туфли на каблуке, лодочки. Интересный аксессуар к брюкам – пояс из шарфика.
4. Пальто
Самое актуальное – это прямое пальто в сочных оттенках. Сочетается с классическими прямыми брюками и обувью на каблуке. Не менее модное приталенное пальто с поясом. Дополнительный выигрышный аксессуар – шляпа с широкими полями.
5. Обувь
В ретро-образе нельзя сочетать кроссовки, кеды - обувь должна быть классической. Выбор огромен – классические лодочки придадут элегантности любому образу, ботильоны подчеркнут женственность, оксфорды подойдут под любые брюки и юбки.
6. Аксессуары
Важный элемент в ретро-образе! Самая модная вещь сезона – мужская шляпа. Солнцезащитные очки в форме «кошачий глаз» добавят притягательности, очки Browline подчеркнут лицо, а ретро оправа Wayfarer – настоящая классика, прекрасно дополняющая образ.
Будьте уверены: придерживаясь ретро-стиля, вы выделитесь утонченным чувством вкуса и будете выглядеть потрясающе!
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Источник: LadyVenus.ru
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