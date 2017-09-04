Спланируй идеальный осенний образ 2017!

В 2010 было модно одеваться в стиле 80-х, а сейчас… Давайте узнаем!

Ретро-стиль

Этот стиль популярен не первый год. В моду вернулись брюки-клеш, юбки-солнце до колена, шляпы, красочные принты. Одежду сочетают с различными ретро-аксессуарами: начиная от головного убора и заканчивая шарфами.

Что выбрать?

1. Платье

Предпочтение стоит отдать платьям с широкой юбкой и выраженной талией – оно подчеркнет фигуру и будет выглядеть элегантно. Ретро-платья – это разнообразие принтов: особенно этой осенью модна клетка. Эффектно смотрятся цвета: бордовый, красный, коричневый, синий. Также не забудьте дополнить образ эффектными колготками или чулками. Подобрать экзотические колготки с рисунком можно на сайте https://www.nikki.ru/

2. Блуза

Обязательная вещь в гардеробе каждой женщины. Ретро-блузка подчеркнет женственность и шик, с ее помощью можно создать любой образ. Пикантные вырезы, широкие рукава, оборки, рюши, кружева – на любой вкус! Блузы носят с классическими брюками, брюками-клеш, юбками-солнце.

3. Брюки-клеш

Их можно сочетать с блузой, кардиганом. Обувь – классические туфли на каблуке, лодочки. Интересный аксессуар к брюкам – пояс из шарфика.

4. Пальто

Самое актуальное – это прямое пальто в сочных оттенках. Сочетается с классическими прямыми брюками и обувью на каблуке. Не менее модное приталенное пальто с поясом. Дополнительный выигрышный аксессуар – шляпа с широкими полями.

5. Обувь

В ретро-образе нельзя сочетать кроссовки, кеды - обувь должна быть классической. Выбор огромен – классические лодочки придадут элегантности любому образу, ботильоны подчеркнут женственность, оксфорды подойдут под любые брюки и юбки.

6. Аксессуары

Важный элемент в ретро-образе! Самая модная вещь сезона – мужская шляпа. Солнцезащитные очки в форме «кошачий глаз» добавят притягательности, очки Browline подчеркнут лицо, а ретро оправа Wayfarer – настоящая классика, прекрасно дополняющая образ.

Будьте уверены: придерживаясь ретро-стиля, вы выделитесь утонченным чувством вкуса и будете выглядеть потрясающе!