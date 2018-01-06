Непогода в Швейцарии: на страну обрушился ураганный ветер

Во многих кантонах снегопады, дождь. Такая непогода оказалась основной причиной осложнений условий вождения.



Кстати, в аэропортах Цюриха и Женевы отменили рейсы. По этой же причине отложены некоторые междугородние и пригородные поездов.

В Берне рядом с вокзалом ураган повалил установленную огромную ель. В городе Ленк тоже произошло ЧП: с рельсов сдуло пассажирский поезд.





Текст: Т. Сокот



