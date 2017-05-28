Макрон рассказал, чего ожидать от лидера Америки Дональда Трампа

"Трамп не будет подрывать мировые правила, даже в области свободной торговли. Он может пересмотреть какие-то двусторонние соглашения, но многосторонние будет почитать. Правила ВТО не обсуждаются", - заявил лидер Франции.

Он считает Дональда Трампа решительной и сильной личностью. "Вместе с тем он открыт и прагматичен. Настоящий реалист, который умеет слушать и говорит прямо, то что думает", — уверен Макрон.

По его словам, на саммите G7 демократические страны продемонстрировали, что они есть обществом ценностей, частью которого является и Трамп.

"Он не будет в стороне, он выполнит свою роль", — подчеркнул французский президент.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" в рамках саммита, который состоялся в итальянском Таормине, договорились о новых мерах по борьбе с терроризмом.

Текст: Е. Скобелева