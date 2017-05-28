Макрон рассказал, чего ожидать от лидера Америки Дональда Трампа
Новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон считает, что глава США Дональд Трамп не станет подрывать мировые правила. Об этом политик сказал по итогам саммита G7 в Италии.
"Трамп не будет подрывать мировые правила, даже в
области свободной торговли. Он может пересмотреть какие-то двусторонние
соглашения, но многосторонние будет почитать. Правила ВТО не обсуждаются",
- заявил лидер Франции.
Он считает Дональда Трампа решительной и сильной личностью.
"Вместе с тем он открыт и прагматичен. Настоящий реалист, который умеет
слушать и говорит прямо, то что думает", — уверен Макрон.
По его словам, на саммите G7 демократические страны
продемонстрировали, что они есть обществом ценностей, частью которого является
и Трамп.
"Он не будет в стороне, он выполнит свою роль", — подчеркнул французский президент.
Напомним, лидеры стран "Большой семерки" в рамках
саммита, который состоялся в итальянском Таормине, договорились о новых мерах
по борьбе с терроризмом.
Текст: Е. Скобелева