Президентом США подписан закон о налоговой реформе

Хозяином Белого дома перед отъездом в резиденцию Мар-а-Лаго, де он планирует отметить праздники с семьей, подписан документ, которой касается налоговой реформы.





Президент США, когда подписывал этот документ, то во время процедуры заявил следующее: - «Я считаю этот законопроект очень важным для среднего класса законопроектом о рабочих местах».





Текст: Т. Сокот



