По факту крушения Су-27 в Казахстане ведется досудебное расследование
23.12.2016 10:21 / Происшествия / Прочли: 136 человек
Напомним, что в Казахстане разбился Су-27. Что касается пилота, ему удалось катапультироваться. В настоящий момент он находится в удовлетворительном состоянии.
Самолет Су-27 потерпел крушение в Казахстане. Это сообщение Министерства обороны республики. Пресс-релиз оборонного ведомства носит следующий характер: - "во время выполнения учебного полета в ночных условиях в результате авиационного инцидента потерпел крушение самолет Су-27". О пилоте сказано, что "летчик майор Искаков приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался".
В информации Минобороны обратили внимание на то, что "…… летчик майор Искаков имеет 556 часов общего налета в дневное и ночное время". В настоящий момент пилот находится в удовлетворительном состоянии.
Что касается причины и обстоятельств инцидента, их выясняет комиссия.
В результате крушения Су-27 близ города Талдыкорган, юг Казахстана, начато досудебное расследование. Это сообщение Главной военной прокуратуры республики. Для проведения расследования, которое проводится под руководством специального прокурора Главной военной прокуратуры, была создана следственно-оперативная группа. В ее состав вошли сотрудники отдела военной полиции Талдыкорганского гарнизона и Южного регионального военно-следственного управления МВД Казахстана.
В ведомстве сообщили, что "начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 464 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение правил полетов или подготовки к ним)". В настоящий момент "проводятся следственные действия, направленные на установление причин и фактических обстоятельств происшествия".
Несколько слов о самолете Су-27. Напомним, что он принадлежит воинской части 21751 Министерства обороны Казахстана. Воздушное судно разбилось 21 декабря во время выполнения учебного полета в ночных условиях. Происшествие произошло приблизительно в 25 км от Талдыкоргана. Пилот смог катапультироваться. Что касается состояния летчика, который находится в военном госпитале, согласно обнародованной информации Минобороны республики, оно "оценивается как удовлетворительное".
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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