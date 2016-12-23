По факту крушения Су-27 в Казахстане ведется досудебное расследование

Самолет Су-27 потерпел крушение в Казахстане. Это сообщение Министерства обороны республики. Пресс-релиз оборонного ведомства носит следующий характер: - "во время выполнения учебного полета в ночных условиях в результате авиационного инцидента потерпел крушение самолет Су-27". О пилоте сказано, что "летчик майор Искаков приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался".







В информации Минобороны обратили внимание на то, что "…… летчик майор Искаков имеет 556 часов общего налета в дневное и ночное время". В настоящий момент пилот находится в удовлетворительном состоянии.





Что касается причины и обстоятельств инцидента, их выясняет комиссия.





В результате крушения Су-27 близ города Талдыкорган, юг Казахстана, начато досудебное расследование. Это сообщение Главной военной прокуратуры республики. Для проведения расследования, которое проводится под руководством специального прокурора Главной военной прокуратуры, была создана следственно-оперативная группа. В ее состав вошли сотрудники отдела военной полиции Талдыкорганского гарнизона и Южного регионального военно-следственного управления МВД Казахстана.

В ведомстве сообщили, что "начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 464 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение правил полетов или подготовки к ним)". В настоящий момент "проводятся следственные действия, направленные на установление причин и фактических обстоятельств происшествия".





Несколько слов о самолете Су-27. Напомним, что он принадлежит воинской части 21751 Министерства обороны Казахстана. Воздушное судно разбилось 21 декабря во время выполнения учебного полета в ночных условиях. Происшествие произошло приблизительно в 25 км от Талдыкоргана. Пилот смог катапультироваться. Что касается состояния летчика, который находится в военном госпитале, согласно обнародованной информации Минобороны республики, оно "оценивается как удовлетворительное".





Текст: Т. Сокот



