Массовое ДТП в Польше произошло с участием 18 автомобилей

Происшествие случилось между Ольштыном и Ольштынеком, Польша, на выходных. Это было массовое дорожно-транспортное происшествие с участием огромного количества автомобилей - 18 транспортных средств.







Двоих пострадавших доставили в больницу. У них переломы. Эта информация принадлежит польским стражам порядка города Ольштын. Характер этого происшествия следующий: между собой столкнулись легковые машины, в том числе три грузовых автомобиля, а также полицейская служебная машина.





Правоохранительные органы обратились к водителям, чтобы они были максимально осторожны на скользких по причине морозов дорогах. В общем, следует обращать внимание на резкое ухудшение погодных условий.

Текст: Т. Сокот



