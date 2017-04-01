Горело одно из зданий Конгресса Аргентины

Строение расположено через дорогу от дворца Конгресса.

Согласно обнародованным предварительным данным, причина возгорания в здании, где находятся кабинеты депутатов и их помощников, - это неполадка в системе охлаждения.

К этому времени удалось локализовать.

На место происшествия выехали сразу несколько бригад пожарных.

В результате инцидента пострадавшие отсутствуют. Всех служащих эвакуировали.

Сильный пожар вспыхнул в одном из зданий Конгресса Аргентины, Буэнос-Айрес.

Многочисленные СМИ проинформировали общественность о том, что в одном из зданий Конгресса Аргентины произошел пожар.

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