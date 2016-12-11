Вследствие взрыва в Стамбуле погибли 29 человек





Работники правоохранительных органов по подозрению в причастности к террористическим атакам уже задержали десятерых человек. Сообщается, что в одном из случаев взрывное устройство активировал смертник.





Взрывы раздались с разницей в несколько минут возле стамбульского футбольного стадиона после окончания матча между хозяевами поля ФК "Бешикташ" и клуба "Бурсаспор" (город Бурса).





Текст: Е. Скобелева