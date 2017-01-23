Побег в одной из тюрем в центре Бразилии: сбежали 14 заключенных

По меньшей мере побег совершили 14 человек из одной из тюрем, что расположена в штате Гояс, центральная часть страны.







Так, один из заключенных очень неожиданно напал на охранника. Он попытался отобрать у него оружие, заставив другого охранника открыть дверь пенитенциарного учреждения.





В настоящий момент никого из беглецов поймать не удалось.





Обратим внимание, что начало 2017 года ознаменовалось в Бразилии чередой тюремных бунтов. Так, одно из наиболее масштабных в истории южноамериканской страны восстаний в исправительном учреждении случилось 1 января в городе Манаус, штат Амазонас. В ходе беспорядков, которые начались по причине противостояния враждующих преступных группировок, к этому времени погибли более полусотни человек.





Согласно данным расследования, участники конфликта - члены банд "Семья севера" из Манауса и "Первое командование столицы" из Сан-Паулу.





После этого власти Бразилии приняли решение обнародовать программу реформирования пенитенциарных учреждений.





Однако ситуация в тюрьмах южноамериканской республики все больше больше выходит из-под контроля. Напомним, что в тюрьме штата Рорайма, север страны, 6 января 33 заключенных обнаружены мертвыми. 14 января бунт вспыхнул в одной из крупнейших тюрем бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти, север страны. Здесь в результате беспорядков погибли 26 человек.





Текст:

Т. Сокот