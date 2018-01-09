На Сахалине удалось извлечь 40 застрявших в снегу машин

Спасателям удалось извлечь 40 застрявших в снегу машин, автодорога в Сахалинской области, информирует общественность представители регионального главка МЧС.







Сегодня, 9 января, Сахалин оказался во власти циклона, который сопровождался снегом и метелью. Кстати, порывы ветра местами достигали до 20 м/ с. Поэтому на участке автодороги Фирсово - Взморье в снежном плену оказалось десятки автомобилей.





В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: - "из снега извлечены 40 легковых автомашин. На данном участке для оказания адресной помощи водителям работает аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Сахалинской области".





Расчисткой дорожного полотна занимались 12 единиц инженерной техники. Было принято решение развернуть пункт обогрева и питания для водителей.





По причине циклона было решено закрыть паромную переправу Холмск (Сахалинская область) - Ванино (Хабаровский край).





Представители пресс-службы ГУ МЧС по Сахалинской области проинформировали общественность о том, что 9 января возможна сильная метель, ожидается усиление ветра на территории Холмского, Анивского, Корсаковского, Макаровского, Невельского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск. Сегодня ранним утром с 04:00 мск было решено ограничить движение междугороднего автобусного сообщения. Это следующие маршруты Южно- Сахалинск – Макаров, Южно- Сахалинск – Поронайск и Южно-Сахалинск – Углегорск.





Текст: Т. Сокот



