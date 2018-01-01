Изменения председательства в СНГ с 1 января: сейчас эта роль будет принадлежать Таджикистану

Председательство в СНГ с 1 января 2018 года перешло от России к Таджикистану.







Так, в конце декабря, президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступал на неформальном саммите СНГ в Москве. Он сделал заявление, что в ходе председательства его страны в Содружестве усилия направятся на укрепление военно-технического сотрудничества. Изменения касаются также программы сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах.

Кстати, "соответствующее внимание будет уделено вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконному обороту наркотиков".





Рахмон считает, что усилия Таджикистана, в качестве председателя СНГ, направлены в основном будут на последующее развитие экономического взаимодействия.





Он считает, что запланированные в Душанбе встречи глав правительств и саммит глав государств СНГ окажутся наиболее важными мероприятиями, которые проводятся в республике в 2018 году.





Текст: Т. Сокот



