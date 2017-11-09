В Питере статую Ленина облили красной краской

В Санкт-Петербурге неизвестные личности опрокинули банку краски на монумент Владимиру Ленину. Кроме того, на памятнике советскому вождю появилась надпись, сделанная той же краской, – «Палач».

По данным местных СМИ, которые получили сведения из своего источника, накануне рано утром в Красносельском районе Петербурга неизвестный мужчина, движимый хулиганскими побуждениями, облил красной краской памятник Ильичу, установленный в здешнем парке, и оставил на нем надпись «Палач». В придачу неизвестный развесил на ветках деревьев возле монумента листовки с цитатами Ленина.

По факту надругательства над городским имуществом полиция открыла уголовное дело по статье «Вандализм». В настоящее время коммунальщики уже отчистили Ленина от краски. «Проводятся оперативно-розыскные меры. Нацеленные на установление личности подозреваемого», – сообщили в местной полиции.

Текст: Е. Скобелева