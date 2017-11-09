В Питере статую Ленина облили красной краской
В Санкт-Петербурге вандалы плеснули алой краской на памятник советскому вождю и оставили на нем надпись «Палач».
В Санкт-Петербурге неизвестные личности опрокинули банку
краски на монумент Владимиру Ленину. Кроме того, на памятнике советскому вождю
появилась надпись, сделанная той же краской, – «Палач».
По данным местных СМИ, которые получили сведения из своего
источника, накануне рано утром в Красносельском районе Петербурга неизвестный
мужчина, движимый хулиганскими побуждениями, облил красной краской памятник
Ильичу, установленный в здешнем парке, и оставил на нем надпись «Палач». В
придачу неизвестный развесил на ветках деревьев возле монумента листовки с
цитатами Ленина.
По факту надругательства над городским имуществом полиция
открыла уголовное дело по статье «Вандализм». В настоящее время коммунальщики
уже отчистили Ленина от краски. «Проводятся оперативно-розыскные меры. Нацеленные
на установление личности подозреваемого», – сообщили в местной полиции.
Текст: Е. Скобелева