У золотой шахты в Нигерии неизвестными убиты 36 человек
09.11.2016 11:56 / Происшествия / Прочли: 57 человек
У золотой шахты в Нигерии произошла следующая трагедия - убиты 36 человек. Среди погибших есть не только золотодобытчики, но и продавцы золота.
Неизвестные были на мотоциклах. Они как минимум убили 36 человек рядом с золотой шахтой в штате Замфара, север Нигерии.
Среди погибших оказались золотодобытчики и продавцы золота.
В настоящий момент о мотивах нападавших ничего не известно.
Трагедию прокомментировал губернатор штата Абдул-Азиз Абубакар Яри. Он назвал это нападение "актом терроризма".
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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