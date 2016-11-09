У золотой шахты в Нигерии неизвестными убиты 36 человек

Трагедию прокомментировал губернатор штата Абдул-Азиз Абубакар Яри. Он назвал это нападение "актом терроризма".

В настоящий момент о мотивах нападавших ничего не известно.

Неизвестные были на мотоциклах. Они как минимум убили 36 человек рядом с золотой шахтой в штате Замфара, север Нигерии.

У золотой шахты в Нигерии произошла следующая трагедия - убиты 36 человек. Среди погибших есть не только золотодобытчики, но и продавцы золота.

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