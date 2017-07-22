Путин рассказал о конфузе кремлевских поваров с гребешками
Как известно, накануне в курортном Сочи состоялась прямая лини главы государства с детьми под названием «Недетский разговор». Российский президент в кругу ребятишек разоткровенничался и поведал много интересного о себе. В частности рассказал, что в разведшколе у него был псевдоним «Платов».
Также всплыло нечто из гастрономических предпочтений
действующего главы державы. Так, когда Владимира Владимировича спросили о том,
любит ли он фастфуд, президент ответил, что, например, к хот-догам абсолютно
равнодушен, а вот морских гребешков отведать иногда не прочь. И рассказал
комический случай, который произошел с ним в самом начале правления.
«Хот-догов точно не хочу. Что же касается любимых блюд, то, когда я стал работать в Кремле, у меня сразу спросили, что мне приготовить. Я говорю, что в принципе, что приготовят, то и ладно, но можно, например, гребешки. Приносят. Вкус какой-то непривычный, но говорю, что понравилось. А они: «Ну, слава богу, а то мы столько кур зарезали!» Оказывается, про морские гребешки они не подумали», – повеселил присутствующих интересной историей глава государства.
Текст: Е. Скобелева