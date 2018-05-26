Два человека в числе пострадавших в ходе жесткой посадки пожарного вертолета в США

О происшествии известно следующее: вертолет упал через несколько секунд после взлета. Падение произошло в паре сотнях метров к югу от взлетно-посадочной полосы.







Случившееся прокомментировали очевидцы. Они сообщили о возникших при взлете неполадках, которые имели отношение к хвостовому винту.





В свою очередь экипаж сделал все возможное, чтобы с минимальными потерями посадить в сложившихся условиях вертолет. Это мнение владельца воздушного судна.





Текст: Т. Сокот



