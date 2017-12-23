Путин: у оборонной стратегии США слишком агрессивный характер

Российский лидер считает, что если говорить на дипломатическом языке то характер этой стратегии наступательный. Если перейти на военный язык, тогда он безусловно слишком агрессивный. Путин, обращаясь к военным, считает, что "мы это должны учитывать в своей практической работе".







Также Путин обратил внимание на то, что применяемые в США ракеты-мишени, которые предназначены для тестирования систем противоракетной обороны, идентичны по своим характеристикам баллистическим ракетам не только средней, но и меньшей дальности.

Путин считает, что "их производство в США может свидетельствовать о разработке запрещенных Договором о РСМД технологиях".

Путин обратил внимание на то, что в США выделили деньги на разработку в следующем году мобильной ракетной системы наземного базирования. Она характеризуется дальностью стрельбы в пределах до 5500 км. Президент сделал вывод, что Вашингтон по сути занимается разрушением Договора о РСМД.

Текст: Т. Сокот



