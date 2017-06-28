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Дональд Трамп нанесет официальный визит во Францию в День взятия Бастилии

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Дональд Трамп нанесет официальный визит во Францию в День взятия Бастилии

28.06.2017 22:02 / Политика / Прочли: 175 человек

Действующий глава Соединенных Штатов принял приглашение французского коллеги Эммануэля Макрона посетить Париж в национальный праздник французов.

Президент США Дональд Трамп прибудет с визитом в Париж в День взятия Бастилии. Американский лидер ответил согласием на приглашение новоиспеченного главы Франции посетить торжественные мероприятия в Париже по случаю национального праздника – дня взятия Бастилии. Эту информацию уже подтвердила пресс-служба Елисейского дворца – резиденции президента Французской республики.

Ранее американские и французские СМИ сообщали о том, что Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы предложил Трампу принять участие в празднованиях годовщины взятия Бастилии в Париже 14 июля. И вскоре стало известно, что предложение главного француза главным американцем принято.

Отметим, что в этом году в честь Дня взятия Бастилии во Франции пройдет торжественный парад. В этот раз он будет посвящен столетию с момента вступления в Первую мировую войну Соединенных Штатов Америки. Так что бок о бок с французскими военнослужащими во время праздничного парада 14 июня будут маршировать и американские солдаты.  

Для справки: День взятия Бастилии – национальный праздник во Франции, который празднуется ежегодно 14 июня. Это годовщина штурма крепости-тюрьмы Бастилии 1789 года, который стал символом единения нации и примирения всех французов под сенью конституционной монархии – предшественницы Первой республики.

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Источник: LadyVenus.ru
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