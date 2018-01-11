Аналитика: американская мечта смогла обновить ключевые фондовые индексы США

Что касается индекса промышленной активности Dow Jones, он увеличился в пределах на 0,41%. Тоже изменился индекс широкого рынка. Так, S&P 500 увеличился в пределах 0,13%. Изменился показатель индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ. Он поднялся на 0,09%. Кстати, у S&P – это были самые лучшие показатели с 1964 года.



Аналитики считают, что такой рост непосредственно связан с ожиданиями инвесторов от принятой Конгрессом США налоговой реформы. Последняя снижает налоги на прибыль корпораций с 35% до 21%.

Эксперты подчеркивают эксперты, что нечего ожидать столь сильного роста доллара в новом году. Это связано с тем, что слабеющий доллар более сейчас выгоден для американских корпораций.

Текст: Т. Сокот



