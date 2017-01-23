В планах России создать "летающий автомобиль"
23.01.2017 12:02 / Наука / Прочли: 260 человек
Летательный аппарат вертикального взлета должны использовать для перевозки пассажиров и грузов. Фонд перспективных исследований планирует выделить на эту разработку 3 млн рублей.
Фонд перспективных исследований (ФПИ) запланировал выделить 3 млн рублей, чтобы разработать летательный аппарат вертикального взлета для пассажирских и грузовых перевозок. Это сообщение принадлежит руководителю проекта Ян Чибисов.
Чибисов сообщил следующее: - "По простоте пилотирования и доступности взлетно-посадочных площадок это должен быть, иносказательно, "летающий автомобиль".
Он рассказал, что согласно итогам конкурса, который объявил ФПИ, должны создан демонстратор летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета. Он предназначен для перевозки пассажиров и грузов массой от 100 до 1000 кг.
Так, итоги конкурса на разработку аппарата ФПИ подведут 5 мая. С победителями заключен контракт стоимостью 3 млн рублей. Эти люди будут заниматься созданием аванпроекта. Следующий этап – разработка проекта по созданию и летным испытаниям демонстратора.
Чибисов заявил, что "мы рассчитываем, что у нас будет не один победитель, и были бы рады, чтобы из конкурса вышло несколько проектов, каждый из которых занимает свою нишу".
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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